Бронза Лоры Христовой стала третьей в истории биатлонной сборной Болгарии на ОИ

Болгарка Лора Христова принесла третью медаль Олимпийских игр в истории биатлонной сборной Болгарии. Она выиграла бронзу в индивидуальной гонке на Олимпиаде-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Чемпионкой в данном виде программы стала француженка Жулия Симон.
Ранее медали на Олимпийских играх выигрывала на Играх-1998 в японском Нагано Екатерина Дафовска, которая стала чемпионкой в индивидуальной гонке, в 2002 году на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити (США) Ирина Никульчина заняла второе место в гонке преследования.
Олимпийские игры — 2026 проходят с 6 по 22 февраля. В рамках Игр разыгрываются 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта. Российские биатлонисты не принимают участия в Олимпийских играх – 2026.
- 11 февраля 2026
