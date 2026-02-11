Бестемьянова — о прокате Гуменника на Олимпиаде: в данной ситуации он молодец
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова оценила выступление российского фигуриста Петра Гуменника в короткой программе на Олимпиаде-2026.
Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Мужчины. Короткая программа
10 февраля 2026, вторник. 20:30 МСК
Окончено
1
Илья Малинин
США
108.16
2
Юма Кагияма
Япония
103.07
3
Адам Сяо Хим Фа
Франция
102.55
— Какие у вас впечатления от вчерашнего дня, от проката Петра Гуменника?
— На Петра оказывалось неимоверное давление со всех сторон. И то, что ему пришлось менять музыку за несколько дней до проката — это просто беспрецедентно. Поэтому считаю, что в данной ситуации он
молодец. Да, была ошибка в короткой программе — вместо каскада 4-3 он прыгнул 4-2, что не позволило ему подняться выше 12-го места. Но в целом он выстоял и откатал хорошую вариацию своей программы, – сказала Бестемьянова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Кравченко.
