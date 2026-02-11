Француженка Бреза-Буше показала худший результат в биатлонной гонке за последние шесть лет

Олимпийская чемпионка – 2022 французская биатлонистка Жюстин Бреза-Буше показала худший результат с 2020 года, заняв 80-е место в индивидуальной гонке на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Чемпионкой в данном виде программы Олимпиады-2026 стала француженка Жулия Симон.

29-летняя Бреза-Буше проиграла победительнице 8.34,6 на финише гонки, допустив по ходу дистанции восемь промахов на огневых рубежах.

Олимпийские игры — 2026 проходят с 6 по 22 февраля. В рамках Игр разыгрываются 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта. Российские биатлонисты не принимают участия в Олимпийских играх – 2026.