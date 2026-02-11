Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Хоккей. Швеция — Италия
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Биатлон, Олимпиада-2026 в Милане — результаты дня на 11 февраля 2026 года

Биатлон, Олимпиада-2026 в Милане — результаты дня на 11 февраля 2026 года
Комментарии

Сегодня, 11 февраля, продолжились соревнования по биатлону на Олимпийских играх — 2026, которые проходят в Италии. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревновательного дня.

Олимпийские игры — 2026. Биатлон. Результаты соревнований 11 февраля

Индивидуальная гонка на 15 км. женщины:

1. Жулия Симон (Франция) – 39.41,9 (один промах).
2. Лу Жанмонно (Франция) – +57,9 (2).
3. Лора Христова (Болгария) – +1.04,3 (0).
4. Ванесса Фойгт (Германия) – +1.15,7 (0).
5. Доротея Вирер (Италия) – +1.30,0 (1).
6. Лея Майер (Швейцария) – +1.33,2 (1).
7. Камиль Бене (Франция) – +1.37,7 (1).
8. Янина Хеттих (Германия) – +2.03,0 (2).

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступят 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.

Календарь Олимпийских игр - 2026
Материалы по теме
Вот это да! Жулия Симон вырвала золото Олимпиады-2026 в индивидуальной гонке
Вот это да! Жулия Симон вырвала золото Олимпиады-2026 в индивидуальной гонке
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android