Биатлон, Олимпиада-2026 в Милане — результаты дня на 11 февраля 2026 года

Сегодня, 11 февраля, продолжились соревнования по биатлону на Олимпийских играх — 2026, которые проходят в Италии. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревновательного дня.

Олимпийские игры — 2026. Биатлон. Результаты соревнований 11 февраля

Индивидуальная гонка на 15 км. женщины:

1. Жулия Симон (Франция) – 39.41,9 (один промах).

2. Лу Жанмонно (Франция) – +57,9 (2).

3. Лора Христова (Болгария) – +1.04,3 (0).

4. Ванесса Фойгт (Германия) – +1.15,7 (0).

5. Доротея Вирер (Италия) – +1.30,0 (1).

6. Лея Майер (Швейцария) – +1.33,2 (1).

7. Камиль Бене (Франция) – +1.37,7 (1).

8. Янина Хеттих (Германия) – +2.03,0 (2).

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступят 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.