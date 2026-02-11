Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Хоккей. Швеция — Италия
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

«Пётр знал, что делал». Бестемьянова — об ошибке Гуменника в короткой программе на ОИ

«Пётр знал, что делал». Бестемьянова — об ошибке Гуменника в короткой программе на ОИ
Комментарии

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала эпизод с участием российского фигуриста Петра Гуменника во время его выступления в короткой программе на Олимпиаде-2026, когда фигурист сделал в каскаде вторым прыжком двойной вместо тройного.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Мужчины. Короткая программа
10 февраля 2026, вторник. 20:30 МСК
Окончено
1
Илья Малинин
США
108.16
2
Юма Кагияма
Япония
103.07
3
Адам Сяо Хим Фа
Франция
102.55

— Вам не показалось, что можно было туда прицепить тройной тулуп, а не двойной?
— Мне кажется, это вообще неблагодарная тема. Что значит, показалось мне? Как говорят: «Когда кажется, креститься надо». Это его выбор, его программа, его техника. И Пётр знал, что делал. Поэтому так хотя бы подзащитил каскад. А если бы ему не хватило хода, он бы упал с тройного, что бы тогда было? Хода мало было. Поэтому я не знаю. Это его выбор, который надо уважать, – сказала Бестемьянова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Кравченко.

Материалы по теме
«Гуменнику надо выйти и сделать то, что он умеет». Интервью с Натальей Бестемьяновой
Эксклюзив
«Гуменнику надо выйти и сделать то, что он умеет». Интервью с Натальей Бестемьяновой
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android