«Пётр знал, что делал». Бестемьянова — об ошибке Гуменника в короткой программе на ОИ

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала эпизод с участием российского фигуриста Петра Гуменника во время его выступления в короткой программе на Олимпиаде-2026, когда фигурист сделал в каскаде вторым прыжком двойной вместо тройного.

— Вам не показалось, что можно было туда прицепить тройной тулуп, а не двойной?

— Мне кажется, это вообще неблагодарная тема. Что значит, показалось мне? Как говорят: «Когда кажется, креститься надо». Это его выбор, его программа, его техника. И Пётр знал, что делал. Поэтому так хотя бы подзащитил каскад. А если бы ему не хватило хода, он бы упал с тройного, что бы тогда было? Хода мало было. Поэтому я не знаю. Это его выбор, который надо уважать, – сказала Бестемьянова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Кравченко.