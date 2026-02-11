«Меня клеймят, что желаю другим падения». Бестемьянова — о шансах Гуменника на Олимпиаде

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова оценила шансы российского фигуриста Петра Гуменника на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо. После короткой программы Олимпиады Гуменник занимает 12-е место (86,72 балла), лидирует американец Илья Малинин (108,16 балла).

— Какие шансы вообще будут у Петра при чистой произвольной программе? Может ли он на что-то претендовать?

— Очень много составляющих. Меня уже клеймят на всех сайтах, что я желаю другим падения, но это неправда! (смеётся). Я просто высказалась, что даже при чистом прокате Гуменника мы не можем знать, как всё сложится. Не знаем, как будут кататься его соперники. Это тоже очень многое решит для Петра. Поэтому очень сложно сейчас это сказать. Мы должны просто болеть, молиться за то, что Петя откатал чисто, – сказала Бестемьянова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Кравченко.