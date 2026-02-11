Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Хоккей. Швеция — Италия
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

«Меня клеймят, что желаю другим падения». Бестемьянова — о шансах Гуменника на Олимпиаде

«Меня клеймят, что желаю другим падения». Бестемьянова — о шансах Гуменника на Олимпиаде
Комментарии

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова оценила шансы российского фигуриста Петра Гуменника на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо. После короткой программы Олимпиады Гуменник занимает 12-е место (86,72 балла), лидирует американец Илья Малинин (108,16 балла).

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Мужчины. Короткая программа
10 февраля 2026, вторник. 20:30 МСК
Окончено
1
Илья Малинин
США
108.16
2
Юма Кагияма
Япония
103.07
3
Адам Сяо Хим Фа
Франция
102.55

— Какие шансы вообще будут у Петра при чистой произвольной программе? Может ли он на что-то претендовать?
— Очень много составляющих. Меня уже клеймят на всех сайтах, что я желаю другим падения, но это неправда! (смеётся). Я просто высказалась, что даже при чистом прокате Гуменника мы не можем знать, как всё сложится. Не знаем, как будут кататься его соперники. Это тоже очень многое решит для Петра. Поэтому очень сложно сейчас это сказать. Мы должны просто болеть, молиться за то, что Петя откатал чисто, – сказала Бестемьянова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Кравченко.

Материалы по теме
«Гуменнику надо выйти и сделать то, что он умеет». Интервью с Натальей Бестемьяновой
Эксклюзив
«Гуменнику надо выйти и сделать то, что он умеет». Интервью с Натальей Бестемьяновой
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android