Бестемьянова назвала фигуриста, которого недооценили в короткой программе на Олимпиаде

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова назвала фигуриста, которого недооценили в короткой программе Олимпийских игр – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо. После короткой программы Олимпиады лидирует американец Илья Малинин (108,16 балла).

— Какие у вас были впечатления были от прокатов лидеров — Ильи Малинина, Юмы Кагиямы, Сюна Сато?

— Я поздравляю Малинина — он откатался прекрасно, с отрывом лидирует. Кагияма сделал ошибку, и свою замечательную программу он не откатал так классно, как катался на командном турнире. Я в восторге от короткой программы Адама Сяо Хим Фа — считаю, что если бы был отдельный приз, то его программа заслуживает награду. Фантастическая короткая программа не только по постановке, но, что немаловажно, и по исполнению. Мне кажется, Шайдорову слегка недодали баллов. На мой взгляд, он должен был быть выше, чем Грассль. Но так как Даниэль итальянец, у него домашние Олимпийские игры — тут, в общем-то, тоже всё понятно, – сказала Бестемьянова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Кравченко.