Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Хоккей. Швеция — Италия
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

«Она едет туда за победой». Бестемьянова — о тройном акселе Петросян на Олимпиаде

«Она едет туда за победой». Бестемьянова — о тройном акселе Петросян на Олимпиаде
Комментарии

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова высказалась о шансах российской фигуристки Аделии Петросян на медаль на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо, учитывая высокую конкуренцию в женском одиночном катании.

— Сейчас очень большая конкуренция у женщин. Как вы думаете, чтобы побороться за медаль, Аделии Петросян всё-таки необходим тройной аксель в короткой программе или это риск?
— Если Аделия и её тренерский штаб хотят чистый, качественный прокат, думаю, что она будет пытаться триксель делать. Она же едет туда не занимать какое-то промежуточное место, а едет туда за победой, я так предполагаю. Но не знаю, в какой она форме. Поэтому мы не можем с вами говорить об этом, потому что давно её не видели, больше месяца, – сказала Бестемьянова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Кравченко.

Материалы по теме
«Гуменнику надо выйти и сделать то, что он умеет». Интервью с Натальей Бестемьяновой
Эксклюзив
«Гуменнику надо выйти и сделать то, что он умеет». Интервью с Натальей Бестемьяновой
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android