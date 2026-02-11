«Она едет туда за победой». Бестемьянова — о тройном акселе Петросян на Олимпиаде

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова высказалась о шансах российской фигуристки Аделии Петросян на медаль на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо, учитывая высокую конкуренцию в женском одиночном катании.

— Сейчас очень большая конкуренция у женщин. Как вы думаете, чтобы побороться за медаль, Аделии Петросян всё-таки необходим тройной аксель в короткой программе или это риск?

— Если Аделия и её тренерский штаб хотят чистый, качественный прокат, думаю, что она будет пытаться триксель делать. Она же едет туда не занимать какое-то промежуточное место, а едет туда за победой, я так предполагаю. Но не знаю, в какой она форме. Поэтому мы не можем с вами говорить об этом, потому что давно её не видели, больше месяца, – сказала Бестемьянова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Кравченко.