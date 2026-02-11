Бестемьянова дала совет Петросян и Гуменнику перед выступлениями на Олимпийских играх

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова поделилась пожеланиями российским фигуристам Петру Гуменнику и Аделии Петросян перед их выступлениями на Олимпийских играх – 2026. Гуменник представит произвольную программу 14 февраля, а Петросян выступит с короткой программой 17 февраля.

— Чего вы пожелаете Петру в произвольной программе и Аделии во время её выступлений?

— В произвольной единственное, что я могу пожелать любому человеку, который выступает на таких крупных соревнованиях, как Олимпийские игры, — не надо ни с кем соревноваться. Нужно выйти и сделать то, что ты умеешь. Ни в коем случае не надо делать больше, чем ты умеешь. Нужно просто сделать то, к чему ты готовился. А дальше уже судьи рассудят. И, как говорится, сверху удача будет благоволить тебе, если у тебя всё получилось, – сказала Бестемьянова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Кравченко.