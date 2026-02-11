Бестемьянова назвала попадание Гуменника в предпоследнюю разминку на ОИ большой удачей

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова назвала большой удачей попадание российского фигуриста Петра Гуменника в предпоследнюю разминку участников на Олимпиаде-2026 в произвольной программе. Гуменник выступит под 13-м стартовым номером.

– Пётр в итоге попал в предпоследнюю разминку. Что вы об этом думаете?

– На самом деле, по ходу соревнований было ощущение, что он окажется вне предпоследней разминки. Но так сложились обстоятельства, что он сумел попасть в предпоследнюю разминку. Поэтому я считаю, что это большая удача в этой ситуации, – сказала Бестемьянова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Кравченко.