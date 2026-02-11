Бестемьянова назвала попадание Гуменника в предпоследнюю разминку на ОИ большой удачей
Поделиться
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова назвала большой удачей попадание российского фигуриста Петра Гуменника в предпоследнюю разминку участников на Олимпиаде-2026 в произвольной программе. Гуменник выступит под 13-м стартовым номером.
Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Мужчины. Короткая программа
10 февраля 2026, вторник. 20:30 МСК
Окончено
1
Илья Малинин
США
108.16
2
Юма Кагияма
Япония
103.07
3
Адам Сяо Хим Фа
Франция
102.55
– Пётр в итоге попал в предпоследнюю разминку. Что вы об этом думаете?
– На самом деле, по ходу соревнований было ощущение, что он окажется вне предпоследней разминки. Но так сложились обстоятельства, что он сумел попасть в предпоследнюю разминку. Поэтому я считаю, что это большая удача в этой ситуации, – сказала Бестемьянова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Кравченко.
Материалы по теме
Комментарии
- 11 февраля 2026
-
21:24
-
21:20
-
21:05
-
21:00
-
20:56
-
20:52
-
20:26
-
20:00
-
19:43
-
19:33
-
19:30
-
19:27
-
19:16
-
19:13
-
19:11
-
18:59
-
18:58
-
18:45
-
18:41
-
18:21
-
18:10
-
18:01
-
17:47
-
17:34
-
17:05
-
16:45
-
16:38
-
16:38
-
16:33
-
16:25
-
16:23
-
16:05
-
15:47
-
15:45
-
15:30