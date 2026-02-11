Скидки
Хоккей. Швеция — Италия
23:10 Мск
Бестемьянова назвала попадание Гуменника в предпоследнюю разминку на ОИ большой удачей

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова назвала большой удачей попадание российского фигуриста Петра Гуменника в предпоследнюю разминку участников на Олимпиаде-2026 в произвольной программе. Гуменник выступит под 13-м стартовым номером.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Мужчины. Короткая программа
10 февраля 2026, вторник. 20:30 МСК
Окончено
1
Илья Малинин
США
108.16
2
Юма Кагияма
Япония
103.07
3
Адам Сяо Хим Фа
Франция
102.55

– Пётр в итоге попал в предпоследнюю разминку. Что вы об этом думаете?
– На самом деле, по ходу соревнований было ощущение, что он окажется вне предпоследней разминки. Но так сложились обстоятельства, что он сумел попасть в предпоследнюю разминку. Поэтому я считаю, что это большая удача в этой ситуации, – сказала Бестемьянова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Кравченко.

