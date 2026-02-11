Видео: Симон оригинально отпраздновала победу в индивидуальной гонке на ОИ на финише
Поделиться
10-кратная чемпионка мира по биатлону француженка Жулия Симон отметила победу в индивидуальной гонке на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо, приставив палец к губам. Симон завершила дистанцию за 41.15,6 минуты, допустив по ходу гонки один промах на огневых рубежах.
Биатлон. Олимпийские игры-2026. Антхольц-Антерсельва, Италия
Женщины. 15 км Индивидуальная гонка
11 февраля 2026, среда. 16:15 МСК
Окончено
1
Жулия Симон
Франция
41:15.6
2
Лу Жанмонно
Франция
+53.1
3
Лора Христова
Болгария
+1:04.5
Права на трансляции Олимпиады-2026 в России эксклюзивно в Okko.Источник видео
Для 29-летней Симон эта золотая медаль стала второй, которую она завоевала на Играх-2026. Ранее Симон одержала победу в составе сборной Франции в смешанной эстафете.
Олимпийские игры — 2026 проходят с 6 по 22 февраля. В рамках Игр разыгрываются 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта. Российские биатлонисты не принимают участия в Олимпийских играх — 2026.
Комментарии
- 11 февраля 2026
-
21:24
-
21:20
-
21:05
-
21:00
-
20:56
-
20:52
-
20:26
-
20:00
-
19:43
-
19:33
-
19:30
-
19:27
-
19:16
-
19:13
-
19:11
-
18:59
-
18:58
-
18:45
-
18:41
-
18:21
-
18:10
-
18:01
-
17:47
-
17:34
-
17:05
-
16:45
-
16:38
-
16:38
-
16:33
-
16:25
-
16:23
-
16:05
-
15:47
-
15:45
-
15:30