Видео: Симон оригинально отпраздновала победу в индивидуальной гонке на ОИ на финише

10-кратная чемпионка мира по биатлону француженка Жулия Симон отметила победу в индивидуальной гонке на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо, приставив палец к губам. Симон завершила дистанцию за 41.15,6 минуты, допустив по ходу гонки один промах на огневых рубежах.

Права на трансляции Олимпиады-2026 в России эксклюзивно в Okko. Источник видео

Для 29-летней Симон эта золотая медаль стала второй, которую она завоевала на Играх-2026. Ранее Симон одержала победу в составе сборной Франции в смешанной эстафете.

Олимпийские игры — 2026 проходят с 6 по 22 февраля. В рамках Игр разыгрываются 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта. Российские биатлонисты не принимают участия в Олимпийских играх — 2026.