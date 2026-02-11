Жулия Симон стала первой двукратной чемпионкой ОИ в истории французского биатлона

10-кратная чемпионка мира по биатлону француженка Жулия Симон стала первой в истории французского биатлона двукратной олимпийской чемпионкой. Симон одержала победу в индивидуальной гонке на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Ранее Симон впервые стала олимпийской чемпионкой на Играх-2026, выиграв золото в составе сборной Франции в смешанной эстафете. Также в активе у биатлонистки есть серебро смешанной эстафеты Олимпиады-2022 в Пекине.

Олимпийские игры — 2026 проходят с 6 по 22 февраля. В рамках Игр разыгрываются 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта. Российские биатлонисты не принимают участия в Олимпийских играх — 2026.