Итальянки Вёттер/Оберхофер выиграли золото ОИ-2026 в двухместных санях

Итальянские саночницы Андреа Вёттер/Марион Оберхофер выиграли золотые медали Олимпийских игр — 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо в двухместных санях. По сумме двух попыток они показали время 1.46,284.

Серебро в активе дуэта немок Даяны Айтбергер и Магдалены Мачины, которые показали результат 1.46,404. Бронзовые награды выиграли австрийки Зелина Эгле/Лара Михаэла Кипп (1.46.543).

Олимпийские игры – 2026. Санный спорт. Двухместные сани, женщины:

1. Андреа Вёттер/Марион Оберхофер (Италия) – 1.46,284.

2. Даяна Айтбергер/Магдалена Мачина (Германия) +0,120.

3. Зелина Эгле/Лара Михаэла Кипп (Австрия) +0,259.

4. Марта Робежниеце/Кития Богданова (Латвия) +0,512.

5. Шевонна Форган/София Киркби (США) +1,281.