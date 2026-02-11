Скидки
23:10 Мск
Олимпиада 2026

Санный спорт на Олимпиаде 2026, женщины, двухместные сани: результаты

Итальянки Вёттер/Оберхофер выиграли золото ОИ-2026 в двухместных санях
Комментарии

Итальянские саночницы Андреа Вёттер/Марион Оберхофер выиграли золотые медали Олимпийских игр — 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо в двухместных санях. По сумме двух попыток они показали время 1.46,284.

Олимпиада 2026. Санный спорт
Женщины. Двухместные сани. 2-я попытка
11 февраля 2026, среда. 20:53 МСК
Окончено
1
Италия
2
Германия
3
Австрия

Серебро в активе дуэта немок Даяны Айтбергер и Магдалены Мачины, которые показали результат 1.46,404. Бронзовые награды выиграли австрийки Зелина Эгле/Лара Михаэла Кипп (1.46.543).

Олимпийские игры – 2026. Санный спорт. Двухместные сани, женщины:

1. Андреа Вёттер/Марион Оберхофер (Италия) – 1.46,284.
2. Даяна Айтбергер/Магдалена Мачина (Германия) +0,120.
3. Зелина Эгле/Лара Михаэла Кипп (Австрия) +0,259.
4. Марта Робежниеце/Кития Богданова (Латвия) +0,512.
5. Шевонна Форган/София Киркби (США) +1,281.

Календарь Олимпийских игр - 2026
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

