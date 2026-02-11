Максим Наумов — о короткой программе на ОИ: ощущал присутствие родителей во время проката

Американский фигурист Максим Наумов рассказал, что чувствовал присутствие своих родителей во время исполнения короткой программы на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Наумов занимает 14-е место после короткой програмы, набрав 85,65 балла, лидирует в соревнованиях его соотечественник Илья Малинин (108,16 балла).

«Они меня вдохновляли с первого дня, с тех пор как мы вместе вышли на лёд. Сегодня чувствовал, будто они меня вели. Не то чтобы я думал о них буквально каждую секунду, но их присутствие ощущал. В каждом скольжении и в каждом шаге на льду я не мог не чувствовать их поддержку.

Почти как шахматная фигура на доске — от одного элемента к другому. Они вели меня от элемента к элементу. В конце я закончил на коленях и не знал, буду ли плакать, улыбаться или смеяться. Всё, что я мог — просто посмотреть вверх и сказать: «Посмотрите, что мы только что сделали». Я до сих пор не могу поверить в то, что произошло. Думаю, мне понадобится несколько часов. А, может, несколько недель. Надеюсь, я сделал так, чтобы все мной гордились.

Очень благодарен своей команде за поддержку — от семьи друзей до тренерского штаба и всех остальных. Спасибо», – приводит слова Наумова аккаунт Golden Skate в социальной сети Х.

Родители Наумова – чемпионы мира в парном катании Вадим Наумов и Евгения Шишкова погибли в авиакатастрофе в январе 2025 года.