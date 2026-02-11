Скидки
Олимпиада 2026

Пётр Гуменник пропустил тренировку на следующий день после выступления на ОИ — источник

Пётр Гуменник пропустил тренировку на следующий день после выступления на ОИ — источник
Комментарии

Российский фигурист Пётр Гуменник, во вторник, 10 февраля, представивший на Олимпийских играх — 2026 короткую программу, не пришёл на тренировку на следующий день после выступления. Об этом сообщил Sport24 с места событий.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Мужчины. Короткая программа
10 февраля 2026, вторник. 20:30 МСК
Окончено
1
Илья Малинин
США
108.16
2
Юма Кагияма
Япония
103.07
3
Адам Сяо Хим Фа
Франция
102.55

Гуменник занял 12-е место по итогам короткой программы, набрав 86,72 балла. Он выступит в предпоследней разминке участников под 13-м стартовым номером, так как порядок выступления фигуристов в произвольной программе отсчитывается в обратном порядке.

Из спортсменов, которые выступят с Гуменником в одной разминке, на тренировке присутствовал только представитель США Эндрю Торгашев. Помимо него, в одной шестёрке с россиянином окажутся Кевин Аймоз, Кирилл Марсак, Сюн Сато, Стивен Гоголев.

Ранее также стало известно, что на следующее утро после выступления в короткой программе Гуменник был вызван на допинг-тестирование.

