Пётр Гуменник пропустил тренировку на следующий день после выступления на ОИ — источник

Российский фигурист Пётр Гуменник, во вторник, 10 февраля, представивший на Олимпийских играх — 2026 короткую программу, не пришёл на тренировку на следующий день после выступления. Об этом сообщил Sport24 с места событий.

Гуменник занял 12-е место по итогам короткой программы, набрав 86,72 балла. Он выступит в предпоследней разминке участников под 13-м стартовым номером, так как порядок выступления фигуристов в произвольной программе отсчитывается в обратном порядке.

Из спортсменов, которые выступят с Гуменником в одной разминке, на тренировке присутствовал только представитель США Эндрю Торгашев. Помимо него, в одной шестёрке с россиянином окажутся Кевин Аймоз, Кирилл Марсак, Сюн Сато, Стивен Гоголев.

Ранее также стало известно, что на следующее утро после выступления в короткой программе Гуменник был вызван на допинг-тестирование.