Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Хоккей. Швеция — Италия
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Конькобежный спорт на Олимпиаде 2026, мужчины, 1000 м: результаты

Конькобежец Штольц выиграл золото на дистанции 1000 м, установив олимпийский рекорд
Комментарии

Американский конькобежец Джордан Штольц выиграл золотую медаль на дистанции 1000 м на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо, установив новый олимпийский рекорд – 1.06,98.

Олимпиада 2026. Конькобежный спорт
Мужчины. 1000 м
11 февраля 2026, среда. 20:30 МСК
Окончено
1
Джордан Штольц
США
1:06.28
2
Еннинг де Бо
Нидерланды
+0.50
3
Нин Чжунъянь
Китай
+1.06

Серебряным призёром Игр-2026 стал представитель Нидерландов Еннинг де Бо, который проиграл 0,50 секунды на финише. Бронзовая награда в активе китайца Нин Чжунъяна, который уступил победителю 1,06 секунды.

Олимпийские игры – 2026. Конькобежный спорт. 1000 м, мужчины:

1. Джордан Штольц (США) – 1.06,98.
2. Еннинг де Бо (Нидерланды) +0,50.
3. Нин Чжунъянь (Китай) +1,06.
4. Дамьян Зурек (Польша) +1,13.
5. Юп Веннемарс (Нидерланды) +1,30.

Календарь Олимпийских игр - 2026
Материалы по теме
Пятый день Олимпиады-2026. Суперзвёзды бьются за медали без России. LIVE
Live
Пятый день Олимпиады-2026. Суперзвёзды бьются за медали без России. LIVE
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android