Конькобежец Штольц выиграл золото на дистанции 1000 м, установив олимпийский рекорд

Американский конькобежец Джордан Штольц выиграл золотую медаль на дистанции 1000 м на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо, установив новый олимпийский рекорд – 1.06,98.

Серебряным призёром Игр-2026 стал представитель Нидерландов Еннинг де Бо, который проиграл 0,50 секунды на финише. Бронзовая награда в активе китайца Нин Чжунъяна, который уступил победителю 1,06 секунды.

Олимпийские игры – 2026. Конькобежный спорт. 1000 м, мужчины:

1. Джордан Штольц (США) – 1.06,98.

2. Еннинг де Бо (Нидерланды) +0,50.

3. Нин Чжунъянь (Китай) +1,06.

4. Дамьян Зурек (Польша) +1,13.

5. Юп Веннемарс (Нидерланды) +1,30.