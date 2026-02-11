Конькобежец Штольц выиграл золото на дистанции 1000 м, установив олимпийский рекорд
Американский конькобежец Джордан Штольц выиграл золотую медаль на дистанции 1000 м на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо, установив новый олимпийский рекорд – 1.06,98.
Олимпиада 2026. Конькобежный спорт
Мужчины. 1000 м
11 февраля 2026, среда. 20:30 МСК
Окончено
1
Джордан Штольц
США
1:06.28
2
Еннинг де Бо
Нидерланды
+0.50
3
Нин Чжунъянь
Китай
+1.06
Серебряным призёром Игр-2026 стал представитель Нидерландов Еннинг де Бо, который проиграл 0,50 секунды на финише. Бронзовая награда в активе китайца Нин Чжунъяна, который уступил победителю 1,06 секунды.
Олимпийские игры – 2026. Конькобежный спорт. 1000 м, мужчины:
1. Джордан Штольц (США) – 1.06,98.
2. Еннинг де Бо (Нидерланды) +0,50.
3. Нин Чжунъянь (Китай) +1,06.
4. Дамьян Зурек (Польша) +1,13.
5. Юп Веннемарс (Нидерланды) +1,30.
