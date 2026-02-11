Итальянцы Ридер/Кайнцвальднер выиграли золото ОИ-2026 в двухместных санях

Итальянские саночники Эмануэль Ридер и Симон Кайнцвальднер выиграли золотые медали Олимпийских игр – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо в соревнованиях на двухместных санях. Дуэт Ридер/Кайнцвальднер завершили соревнования, показав результат 1.45,086 по сумме двух заездов.

Серебряными призёрами в данном виде программе Игр-2026 стали Томас Штой/Вольфганг Киндль из Австрии, которые проиграли чемпионам 0,068. Бронзовые медали в активе немецкого дуэта Тобиас Вендль/Тобиас Арльт (+ 0,090).

Олимпийские игры – 2026. Санный спорт. Двухместные сани, мужчины:

1. Эмануэль Ридер/Симон Кайнцвальднер (Италия) – 1:45.086.

2. Томас Штой/Вольфганг Киндль (Австрия) +0,068.

3. Тобиас Вендль/Тобиас Арльт (Германия) +0,090.

4. Тони Эггерт/Флориан Мюллер (Германия) +0,183.

5. Мартиньш Ботс/Робертс Плуме (Латвия) +0,198.