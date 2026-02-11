Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Хоккей. Швеция — Италия
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Санный спорт на Олимпиаде 2026, мужчины, двуместные сани: результаты

Итальянцы Ридер/Кайнцвальднер выиграли золото ОИ-2026 в двухместных санях
Комментарии

Итальянские саночники Эмануэль Ридер и Симон Кайнцвальднер выиграли золотые медали Олимпийских игр – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо в соревнованиях на двухместных санях. Дуэт Ридер/Кайнцвальднер завершили соревнования, показав результат 1.45,086 по сумме двух заездов.

Олимпиада 2026. Санный спорт
Мужчины. Двухместные сани. 2-я попытка
11 февраля 2026, среда. 21:44 МСК
Окончено
1
Италия
2
Австрия
3
Германия

Серебряными призёрами в данном виде программе Игр-2026 стали Томас Штой/Вольфганг Киндль из Австрии, которые проиграли чемпионам 0,068. Бронзовые медали в активе немецкого дуэта Тобиас Вендль/Тобиас Арльт (+ 0,090).

Олимпийские игры – 2026. Санный спорт. Двухместные сани, мужчины:

1. Эмануэль Ридер/Симон Кайнцвальднер (Италия) – 1:45.086.
2. Томас Штой/Вольфганг Киндль (Австрия) +0,068.
3. Тобиас Вендль/Тобиас Арльт (Германия) +0,090.
4. Тони Эггерт/Флориан Мюллер (Германия) +0,183.
5. Мартиньш Ботс/Робертс Плуме (Латвия) +0,198.

Календарь Олимпийских игр - 2026
Материалы по теме
Пятый день Олимпиады-2026. Суперзвёзды бьются за медали без России. LIVE
Live
Пятый день Олимпиады-2026. Суперзвёзды бьются за медали без России. LIVE
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android