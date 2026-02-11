Сорин назвал причину, по которой не была подана апелляция на результаты скиатлона на ОИ

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин объяснил, почему российской стороной было принято решение не подавать апелляцию на результаты мужского скиатлона на Олимпиаде-2026.

Французский лыжник Матис Делож срезал небольшой участок дистанции и получил жёлтую карточку. Делож занял второе место в гонке, российский лыжник Савелий Коростелёв четвёртым. Протест российской стороны позднее был отклонён, но в случае его удовлетворения у Коростелёва была бы бронзовая медаль.

«В течение какого-то времени мы узнавали, были ли какие-то прецеденты в прошлом именно на главных стартах: чемпионатах мира или Олимпийских играх, были ли за подобные нарушения спортсмены дисквалифицированы, но никаких прецедентов мы не нашли. Такие нарушения случались, но практически везде давались либо устные, либо письменные предупреждения. А именно дисквалификаций не было. Поэтому у меня больше вопросов нет, эта история закончилась. Я точно не буду инициатором апелляции на решение по протесту», — цитирует Сорина ТАСС.