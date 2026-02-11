Американец Штольц впервые в карьере выиграл золото на Олимпийских играх
Поделиться
Американский конькобежец Джордан Штольц впервые в карьере стал олимпийским чемпионом, выиграв золотую медаль Олимпийских игр – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо на дистанции 1000 м. Штольц установил новый олимпийский рекорд – 1.06,28.
Олимпиада 2026. Конькобежный спорт
Мужчины. 1000 м
11 февраля 2026, среда. 20:30 МСК
Окончено
1
Джордан Штольц
США
1:06.28
2
Еннинг де Бо
Нидерланды
+0.50
3
Нин Чжунъянь
Китай
+1.06
21-летний Штольц является двукратным чемпионом мира в классическом многоборье. Также он шесть раз побеждал на мировых первенствах на отдельных дистанциях.
Олимпийские игры — 2026 проходят с 6 по 22 февраля. В рамках Игр разыгрываются 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта. В соревновнованиях конькобежцев принимают участие две россиянки – Ксения Коржова и Анастасия Семёнова.
Комментарии
- 11 февраля 2026
-
23:02
-
23:02
-
22:50
-
22:40
-
22:40
-
22:32
-
22:28
-
22:23
-
22:20
-
22:04
-
22:00
-
21:59
-
21:56
-
21:48
-
21:45
-
21:40
-
21:39
-
21:36
-
21:27
-
21:24
-
21:20
-
21:20
-
21:13
-
21:05
-
21:00
-
20:56
-
20:52
-
20:26
-
20:00
-
19:43
-
19:33
-
19:30
-
19:27
-
19:16
-
19:13