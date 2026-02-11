Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Хоккей. Швеция — Италия
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Американец Штольц впервые в карьере выиграл золото на Олимпийских играх

Американец Штольц впервые в карьере выиграл золото на Олимпийских играх
Комментарии

Американский конькобежец Джордан Штольц впервые в карьере стал олимпийским чемпионом, выиграв золотую медаль Олимпийских игр – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо на дистанции 1000 м. Штольц установил новый олимпийский рекорд – 1.06,28.

Олимпиада 2026. Конькобежный спорт
Мужчины. 1000 м
11 февраля 2026, среда. 20:30 МСК
Окончено
1
Джордан Штольц
США
1:06.28
2
Еннинг де Бо
Нидерланды
+0.50
3
Нин Чжунъянь
Китай
+1.06

21-летний Штольц является двукратным чемпионом мира в классическом многоборье. Также он шесть раз побеждал на мировых первенствах на отдельных дистанциях.

Олимпийские игры — 2026 проходят с 6 по 22 февраля. В рамках Игр разыгрываются 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта. В соревновнованиях конькобежцев принимают участие две россиянки – Ксения Коржова и Анастасия Семёнова.

Материалы по теме
Пятый день Олимпиады-2026. Суперзвёзды бьются за медали без России. LIVE
Live
Пятый день Олимпиады-2026. Суперзвёзды бьются за медали без России. LIVE
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android