Линдси Вонн перенесла третью операцию после жёсткого падения на Олимпийских играх

Олимпийская чемпионка 2010 года, двукратная чемпионка мира 41-летняя американская горнолыжница Линдси Вонн опубликовала пост, в котором рассказала, что перенесла третью операцию после жёсткого падения во время скоростного спуска на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Фото: Из личного архива Линдси Вонн

«Сегодня у меня была третья операция, и она прошла успешно. Сегодня успех имеет для меня совершенно другое значение, чем несколько дней назад. Я делаю прогресс, и хотя он идёт медленно, знаю, что со мной всё будет в порядке.

Я благодарен всему невероятному медицинскому персоналу, друзьям и семье, которые были рядом со мной, а также за огромную волну любви и поддержки от людей со всего мира.

Также огромные поздравления моим товарищам по команде и всем спортсменам сборной США, которые сейчас выступают, вдохновляют меня и дают повод болеть за них», – написала Вонн в социальной сети.