Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Сноуборд. Мужчины. Сноуборд-кросс. Квалификация
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
12:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Линдси Вонн перенесла третью операцию после жёсткого падения на Олимпийских играх

Линдси Вонн перенесла третью операцию после жёсткого падения на Олимпийских играх
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2010 года, двукратная чемпионка мира 41-летняя американская горнолыжница Линдси Вонн опубликовала пост, в котором рассказала, что перенесла третью операцию после жёсткого падения во время скоростного спуска на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Фото: Из личного архива Линдси Вонн

Фото: Из личного архива Линдси Вонн

«Сегодня у меня была третья операция, и она прошла успешно. Сегодня успех имеет для меня совершенно другое значение, чем несколько дней назад. Я делаю прогресс, и хотя он идёт медленно, знаю, что со мной всё будет в порядке.

Я благодарен всему невероятному медицинскому персоналу, друзьям и семье, которые были рядом со мной, а также за огромную волну любви и поддержки от людей со всего мира.

Также огромные поздравления моим товарищам по команде и всем спортсменам сборной США, которые сейчас выступают, вдохновляют меня и дают повод болеть за них», – написала Вонн в социальной сети.

Материалы по теме
Кошмар на Олимпиаде-2026. Сказочная история Линдси Вонн завершилась жутким падением
Кошмар на Олимпиаде-2026. Сказочная история Линдси Вонн завершилась жутким падением
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android