Елизавета Туктамышева прилетела на Олимпийские игры — 2026 для работы журналистом

Чемпионка мира и Европы 2015 года российская фигуристка Елизавета Туктамышева прилетела в Милан, где проходят Олимпийские игры — 2026. Об этом она сообщила у себя на странице в соцсети, опубликовав соответствующее фото.

Фото: Личный архив Елизаветы Туктамышевой

Ранее Туктамышева рассказала, что будет работать на Олимпиаде-2026 в качестве журналиста канала Okko. Спортсменка часто выступает в роли комментатора и эксперта спортивного ресурса.

Олимпиада-2026 завершится 22 февраля. В нейтральном статусе на Играх выступают 13 россиян, среди них — двое фигуристов: Аделия Петросян и Пётр Гуменник. Гуменник уже выступил на Играх с короткой программой, по итогам которой занял 12-е место. Произвольную программу он исполнит 13 февраля. Выступления Аделии Петросян запланированы на 17 и 19 февраля.