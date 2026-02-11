Скидки
Сноуборд. Мужчины. Сноуборд-кросс. Квалификация
12:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Елизавета Туктамышева прилетела на Олимпийские игры — 2026 для работы журналистом

Елизавета Туктамышева прилетела на Олимпийские игры — 2026 для работы журналистом
Комментарии

Чемпионка мира и Европы 2015 года российская фигуристка Елизавета Туктамышева прилетела в Милан, где проходят Олимпийские игры — 2026. Об этом она сообщила у себя на странице в соцсети, опубликовав соответствующее фото.

Фото: Личный архив Елизаветы Туктамышевой

Ранее Туктамышева рассказала, что будет работать на Олимпиаде-2026 в качестве журналиста канала Okko. Спортсменка часто выступает в роли комментатора и эксперта спортивного ресурса.

Олимпиада-2026 завершится 22 февраля. В нейтральном статусе на Играх выступают 13 россиян, среди них — двое фигуристов: Аделия Петросян и Пётр Гуменник. Гуменник уже выступил на Играх с короткой программой, по итогам которой занял 12-е место. Произвольную программу он исполнит 13 февраля. Выступления Аделии Петросян запланированы на 17 и 19 февраля.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Мужчины. Короткая программа
10 февраля 2026, вторник. 20:30 МСК
Окончено
1
Илья Малинин
США
108.16
2
Юма Кагияма
Япония
103.07
3
Адам Сяо Хим Фа
Франция
102.55
Календарь соревнований на Олимпиаде-2026
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

