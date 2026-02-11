Шарль Леклер рассказал, в каком виде спорта он мог бы выступить на зимней Олимпиаде

Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал, в каком виде спорта он мог бы выступить, если бы участвовал в зимней Олимпиаде.

— Если бы ты участвовал в зимних Олимпийских играх, в каком виде спорта это бы было?

— Думаю, бобслей. Да, наверное, бобслей. В бобслее четыре человека? Четыре или пять? Один пилот и четыре разгоняющих? Не знаю. Я к тому, что все разгоняют или нет? Мне понадобятся парни побольше, чем я, но я был бы пилотом. В этом был бы хорош, — сказал Леклер в интервью пресс-службе «Феррари».

Олимпиада-2026 проходит в Италии и завершится 22 февраля. В нейтральном статусе на Играх выступают 13 россиян.