Кёрлинг, Олимпиада-2026 в Милане — результаты дня на 11 февраля 2026 года

Вчера, 11 февраля, стартовали соревнования по кёрлингу у мужчин на Олимпийских играх – 2026 в Италии. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревновательного дня.
Олимпийские игры — 2026. Кёрлинг. Мужчины. Результаты на 11 февраля:
1-й тур
Швеция — Италия – 6:7;
Канада — Германия – 7:6;
Чехия — США – 7:8;
Китай — Великобритания – 4:9.
Ранее завершились соревнования в миксте. Чемпионами Игр-2026 стали шведские кёрлингисты, серебро в активе сборной США, а бронзовые награды выиграли итальянцы.
Олимпийские игры — 2026 проходят с 6 по 22 февраля. В рамках Игр разыгрываются 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.