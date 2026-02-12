Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Сноуборд. Мужчины. Сноуборд-кросс. Квалификация
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
12:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

«В хорошем рабочем состоянии». Сорин – о выступлениях Коростелёва и Непряевой на ОИ

«В хорошем рабочем состоянии». Сорин – о выступлениях Коростелёва и Непряевой на ОИ
Комментарии

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин оценил прошедшие выступления своих подопечных Савелия Коростелёва и Дарьи Непряевой на Олимпиаде-2026.

Ранее Непряева заняла 17-е место в женском скиатлоне и не квалифицировалась в четвертьфинал спринта. Коростелёв стал в скиатлоне четвёртым, однако в спринте также не смог пройти отбор в 1/4 финала.

«После двух гонок Дарья и Савелий находятся в хорошем рабочем состоянии. Савелий пробежал, наверное, свою лучшую гонку на международной арене в этом сезоне. Про Дарью так сказать нельзя, но в любом случае результат был в её коридоре, который она могла показать. При хорошем стечении обстоятельств, если убрать падение, можно было побороться и за десятку сильнейших.

Но в спорте нет сослагательного наклонения, поэтому 17-е место, такой же был у нее и стартовый номер. И в рейтингах она идёт как раз в топ-20. Поэтому для неё это неудовлетворительный результат, но провальной гонку нельзя назвать», – цитирует Сорина ТАСС.

Календарь соревнований на Олимпиаде-2026
Материалы по теме
Российский лыжник остановился в шаге от медали Олимпиады! Как же обидно за Коростелёва
Российский лыжник остановился в шаге от медали Олимпиады! Как же обидно за Коростелёва
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android