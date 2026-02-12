«В хорошем рабочем состоянии». Сорин – о выступлениях Коростелёва и Непряевой на ОИ

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин оценил прошедшие выступления своих подопечных Савелия Коростелёва и Дарьи Непряевой на Олимпиаде-2026.

Ранее Непряева заняла 17-е место в женском скиатлоне и не квалифицировалась в четвертьфинал спринта. Коростелёв стал в скиатлоне четвёртым, однако в спринте также не смог пройти отбор в 1/4 финала.

«После двух гонок Дарья и Савелий находятся в хорошем рабочем состоянии. Савелий пробежал, наверное, свою лучшую гонку на международной арене в этом сезоне. Про Дарью так сказать нельзя, но в любом случае результат был в её коридоре, который она могла показать. При хорошем стечении обстоятельств, если убрать падение, можно было побороться и за десятку сильнейших.

Но в спорте нет сослагательного наклонения, поэтому 17-е место, такой же был у нее и стартовый номер. И в рейтингах она идёт как раз в топ-20. Поэтому для неё это неудовлетворительный результат, но провальной гонку нельзя назвать», – цитирует Сорина ТАСС.