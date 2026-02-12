Скидки
Главная Олимпиада 2026 Новости

Глейхенгауз объяснил, почему Гуменнику оставили прошлый костюм для КП

Глейхенгауз объяснил, почему Гуменнику оставили прошлый костюм для КП
Комментарии

Российский хореограф Даниил Глейхенгауз рассказал, почему было принято решение не менять костюм российского фигуриста Петра Гуменника для короткой программы на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

«Решение, что оставляем образ, который вы видите по тому же костюму, мы приняли не сразу. Мне Вероника [Дайнеко] присылала видео, чтобы я следил, смотрел прокаты, как всё выглядит. Вроде решили так, надеюсь, всё сложится», – сказал Глейхенгауз в эфире Okko.

После короткой программы Гуменник занимает 12-е место (86,72 балла), лидирует американский фигурист Илья Малинин с 108,16 баллами. Фигуристы представят свои произвольные программы 13 февраля.

Олимпийские игры — 2026 проходят с 6 по 22 февраля. В рамках Игр разыгрываются 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.

