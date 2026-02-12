Лоранс Фурнье Бодри и Гийом Сизерон выиграли Олимпийские игры — 2026 в танцах на льду
Французские фигуристы Лоранс Фурнье Бодри и Гийом Сизерон стали чемпионами в танцах на льду на Олимпийских играх – 2026. За два проката спортсмены получили от судей 225,82.
Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Танцы на льду. Произвольный танец
11 февраля 2026, среда. 21:30 МСК
Окончено
1
Франция
2
США
3
Канада
Серебряными призёрами стали представители США Мэдисон Чок и Эван Бэйтс, показавшие результат 224,39. Тройку призёров замкнули канадские спортсмены Пайпер Гиллес и Поль Пуарье, набравшие 217,74.
Фигурное катание. Олимпийские игры — 2026. Танцы на льду. Итоговые результаты
1. Лоранс Фурнье Бодри/Гийом Сизерон (Франция) — 225,82.
2. Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) — 224,39.
3. Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (Канада) — 217,74.
4. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) — 209,58.
5. Эмилеа Зингас/Вадим Колесник (США) — 206,72.
6. Элисон Рид/Саулюс Амбрулявичюс (Литва) — 204,66.
