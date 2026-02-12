Лоранс Фурнье Бодри и Гийом Сизерон выиграли Олимпийские игры — 2026 в танцах на льду

Французские фигуристы Лоранс Фурнье Бодри и Гийом Сизерон стали чемпионами в танцах на льду на Олимпийских играх – 2026. За два проката спортсмены получили от судей 225,82.

Серебряными призёрами стали представители США Мэдисон Чок и Эван Бэйтс, показавшие результат 224,39. Тройку призёров замкнули канадские спортсмены Пайпер Гиллес и Поль Пуарье, набравшие 217,74.

Фигурное катание. Олимпийские игры — 2026. Танцы на льду. Итоговые результаты

1. Лоранс Фурнье Бодри/Гийом Сизерон (Франция) — 225,82.

2. Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) — 224,39.

3. Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (Канада) — 217,74.

4. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) — 209,58.

5. Эмилеа Зингас/Вадим Колесник (США) — 206,72.

6. Элисон Рид/Саулюс Амбрулявичюс (Литва) — 204,66.