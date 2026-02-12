Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Горнолыжный спорт. Женщины. Супергигант
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
13:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Фигурное катание, Олимпиада-2026 в Милане — результаты дня на 11 февраля 2026 года

Фигурное катание, Олимпиада-2026 в Милане — результаты дня на 11 февраля 2026 года
Комментарии

11 февраля прошли состязания по фигурному катанию в танцах на льду на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия). В рамках соревновательного дня фигуристы выступили в произвольной программе. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревновательного дня.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Танцы на льду. Произвольный танец
11 февраля 2026, среда. 21:30 МСК
Окончено
1
Франция
2
США
3
Канада

Фигурное катание. Олимпиада-2026. Танцы на льду. Положение после произвольной программы:

1. Лоранс Фурнье Бодри/Гийом Сизерон (Франция) — 225,82.
2. Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) — 224,39.
3. Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (Канада) — 217,74.
4. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) — 209,58.
5. Эмилеа Зингас/Вадим Колесник (США) — 206,72.
6. Элисон Рид/Саулюс Амбрулявичюс (Литва) — 204,66.

В фигурном катании разыгрывается пять комплектов наград: в командных соревнованиях, мужском и женском одиночном катании, в парном катании и в танцах на льду. Российские спортсмены принимают участие в Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо в нейтральном статусе. Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля.

Материалы по теме
Фурнье Бодри и Сизерон сломали «очередь»: выиграли ОИ-2026! Это их дебютный сезон в паре
Live
Фурнье Бодри и Сизерон сломали «очередь»: выиграли ОИ-2026! Это их дебютный сезон в паре
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android