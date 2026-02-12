Фигурное катание, Олимпиада-2026 в Милане — результаты дня на 11 февраля 2026 года

11 февраля прошли состязания по фигурному катанию в танцах на льду на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия). В рамках соревновательного дня фигуристы выступили в произвольной программе. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревновательного дня.

Фигурное катание. Олимпиада-2026. Танцы на льду. Положение после произвольной программы:

1. Лоранс Фурнье Бодри/Гийом Сизерон (Франция) — 225,82.

2. Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) — 224,39.

3. Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (Канада) — 217,74.

4. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) — 209,58.

5. Эмилеа Зингас/Вадим Колесник (США) — 206,72.

6. Элисон Рид/Саулюс Амбрулявичюс (Литва) — 204,66.

В фигурном катании разыгрывается пять комплектов наград: в командных соревнованиях, мужском и женском одиночном катании, в парном катании и в танцах на льду. Российские спортсмены принимают участие в Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо в нейтральном статусе. Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля.