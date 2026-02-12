Олимпиада-2026 в Милане — результаты соревнований, медали, итоги восьмого дня

11 февраля завершился восьмой соревновательный день в рамках XXV зимних Олимпийских игр — 2026. Спортсмены разыграли восемь комплектов наград в семи видах спорта (биатлон, лыжное двоеборье, конькобежный спорт, фигурное катание, фристайл, санный спорт, горнолыжный спорт). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревновательного дня.
Олимпиада-2026. Результаты на 11 февраля
Биатлон
Женщины. Индивидуальная гонка, 15 км.
1. Жулия Симон (Франция) – 39.41,9 (один промах).
2. Лу Жанмонно (Франция) – +57,9 (2).
3. Лора Христова (Болгария) – +1.04,3 (0).
Горнолыжный спорт
Мужчины. Супергигант.
1. Франьо фон Алльмен (Швейцария) — 1.25,32.
2. Райан Кокран-Сигл (США) — отставание 0,13.
3. Марко Одерматт (Швейцария) +0,28.
Кёрлинг
Мужчины, 1-й тур
Швеция — Италия — 6:7.
Канада — Германия — 7:6.
Чехия — США — 7:8.
Китай — Великобритания — 4:9.
Конькобежный спорт
Мужчины. 1000 м.
1. Джордан Штольц (США) – 1.06,98 (олимпийский рекорд).
2. Еннинг де Бо (Нидерланды) +0,50.
3. Нин Чжунъянь (Китай) +1,06.
Лыжное двоеборье
Мужчины. Нормальный трамплин + Гонка 10 км.
1. Йенс Лурос Офтебру (Норвегия) — 29.59,4.
2. Йоханнес Лампартер (Австрия) — 30.00,4.
3. Ээро Хирвонен (Финляндия) — 30.01,9.
Санный спорт
Женщины. Двухместные сани.
1. Андреа Вёттер/Марион Оберхофер (Италия) – 1.46,284.
2. Даяна Айтбергер/Магдалена Мачина (Германия) +0,120.
3. Зелина Эгле/Лара Михаэла Кипп (Австрия) +0,259.
Мужчины. Двухместные сани.
1. Эмануэль Ридер/Симон Кайнцвальднер (Италия) – 1:45.086.
2. Томас Штой/Вольфганг Киндль (Австрия) +0,068.
3. Тобиас Вендль/Тобиас Арльт (Германия) +0,090.
Сноуборд
Женщины. Хафпайп. Квалификация.
1. Хлоя Ким (США) — 90,25.
2. Сара Симидзу (Япония) — 87,50.
3. Мэдди Мастро (США) — 86,00.
Мужчины. Хафпайп. Квалификация.
1. Скотти Джеймс (Австралия) — 94,00.
2. Юто Тоцука (Япония) — 91,25.
3. Рюсэй Ямада (Япония) — 90,25.
Фигурное катание
Танцы на льду. Произвольный танец.
1. Лоранс Фурнье Бодри/Гийом Сизерон (Франция) — 225,82.
2. Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) — 224,39.
3. Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (Канада) — 217,74.
Фристайл
Женщины. Могул.
1. Элизабет Лемли (США) — 82,30.
2. Джелин Кауф (США) — 80,77.
3. Перрин Лаффон (Франция) — 78,00.
Хоккей
Мужчины
Группа В. Словакия — Финляндия — 4:1.
Группа B. Швеция — Италия — 5:2.