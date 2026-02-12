Олимпиада-2026 в Милане — результаты соревнований, медали, итоги восьмого дня

11 февраля завершился восьмой соревновательный день в рамках XXV зимних Олимпийских игр — 2026. Спортсмены разыграли восемь комплектов наград в семи видах спорта (биатлон, лыжное двоеборье, конькобежный спорт, фигурное катание, фристайл, санный спорт, горнолыжный спорт). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревновательного дня.

Олимпиада-2026. Результаты на 11 февраля

Биатлон

Женщины. Индивидуальная гонка, 15 км.

1. Жулия Симон (Франция) – 39.41,9 (один промах).

2. Лу Жанмонно (Франция) – +57,9 (2).

3. Лора Христова (Болгария) – +1.04,3 (0).

Горнолыжный спорт

Мужчины. Супергигант.

1. Франьо фон Алльмен (Швейцария) — 1.25,32.

2. Райан Кокран-Сигл (США) — отставание 0,13.

3. Марко Одерматт (Швейцария) +0,28.

Кёрлинг

Мужчины, 1-й тур

Швеция — Италия — 6:7.

Канада — Германия — 7:6.

Чехия — США — 7:8.

Китай — Великобритания — 4:9.

Конькобежный спорт

Мужчины. 1000 м.

1. Джордан Штольц (США) – 1.06,98 (олимпийский рекорд).

2. Еннинг де Бо (Нидерланды) +0,50.

3. Нин Чжунъянь (Китай) +1,06.

Лыжное двоеборье

Мужчины. Нормальный трамплин + Гонка 10 км.

1. Йенс Лурос Офтебру (Норвегия) — 29.59,4.

2. Йоханнес Лампартер (Австрия) — 30.00,4.

3. Ээро Хирвонен (Финляндия) — 30.01,9.

Санный спорт

Женщины. Двухместные сани.

1. Андреа Вёттер/Марион Оберхофер (Италия) – 1.46,284.

2. Даяна Айтбергер/Магдалена Мачина (Германия) +0,120.

3. Зелина Эгле/Лара Михаэла Кипп (Австрия) +0,259.

Мужчины. Двухместные сани.

1. Эмануэль Ридер/Симон Кайнцвальднер (Италия) – 1:45.086.

2. Томас Штой/Вольфганг Киндль (Австрия) +0,068.

3. Тобиас Вендль/Тобиас Арльт (Германия) +0,090.

Сноуборд

Женщины. Хафпайп. Квалификация.

1. Хлоя Ким (США) — 90,25.

2. Сара Симидзу (Япония) — 87,50.

3. Мэдди Мастро (США) — 86,00.

Мужчины. Хафпайп. Квалификация.

1. Скотти Джеймс (Австралия) — 94,00.

2. Юто Тоцука (Япония) — 91,25.

3. Рюсэй Ямада (Япония) — 90,25.

Фигурное катание

Танцы на льду. Произвольный танец.

1. Лоранс Фурнье Бодри/Гийом Сизерон (Франция) — 225,82.

2. Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) — 224,39.

3. Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (Канада) — 217,74.

Фристайл

Женщины. Могул.

1. Элизабет Лемли (США) — 82,30.

2. Джелин Кауф (США) — 80,77.

3. Перрин Лаффон (Франция) — 78,00.

Хоккей

Мужчины

Группа В. Словакия — Финляндия — 4:1.

Группа B. Швеция — Италия — 5:2.