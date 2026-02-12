Фото: слёзы Бодри и эмоции Сизерона после победы на Олимпийских играх — 2026
Поделиться
Французские фигуристы Лоранс Фурнье Бодри и Гийом Сизерон эмоционально отреагировали на свою победу в танцах на льду на Олимпийских играх – 2026 в Италии. Бодри во время объявления не смогла сдержать слёз.
Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Танцы на льду. Произвольный танец
11 февраля 2026, среда. 21:30 МСК
Окончено
1
Франция
2
США
3
Канада
Фото: Фото: Matthew Stockman/Getty Images
За два проката спортсмены получили от судей 225,82 балла.
Серебряными призёрами стали представители США Мэдисон Чок и Эван Бэйтс, показавшие результат 224,39. Тройку призёров замкнули канадские спортсмены Пайпер Гиллес и Поль Пуарье, набравшие 217,74.
В фигурном катании разыгрывается пять комплектов наград: в командных соревнованиях, мужском и женском одиночном катании, в парном катании и в танцах на льду.
Материалы по теме
Комментарии
- 12 февраля 2026
-
03:20
-
03:19
-
03:00
-
02:53
-
02:44
-
02:28
-
02:07
-
01:58
-
01:52
-
01:35
-
01:16
-
00:57
-
00:38
-
00:17
-
00:17
-
00:06
- 11 февраля 2026
-
23:56
-
23:35
-
23:27
-
23:26
-
23:23
-
23:18
-
23:15
-
23:02
-
23:02
-
22:50
-
22:40
-
22:40
-
22:32
-
22:28
-
22:23
-
22:20
-
22:04
-
22:00
-
21:59