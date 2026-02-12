Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Лыжные гонки. Женщины. 10км. Свободный стиль
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Фото: слёзы Бодри и эмоции Сизерона после победы на Олимпийских играх — 2026

Фото: слёзы Бодри и эмоции Сизерона после победы на Олимпийских играх — 2026
Комментарии

Французские фигуристы Лоранс Фурнье Бодри и Гийом Сизерон эмоционально отреагировали на свою победу в танцах на льду на Олимпийских играх – 2026 в Италии. Бодри во время объявления не смогла сдержать слёз.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Танцы на льду. Произвольный танец
11 февраля 2026, среда. 21:30 МСК
Окончено
1
Франция
2
США
3
Канада

Фото: Фото: Matthew Stockman/Getty Images

За два проката спортсмены получили от судей 225,82 балла.

Серебряными призёрами стали представители США Мэдисон Чок и Эван Бэйтс, показавшие результат 224,39. Тройку призёров замкнули канадские спортсмены Пайпер Гиллес и Поль Пуарье, набравшие 217,74.

В фигурном катании разыгрывается пять комплектов наград: в командных соревнованиях, мужском и женском одиночном катании, в парном катании и в танцах на льду.

Материалы по теме
Фурнье Бодри и Сизерон сломали «очередь»: выиграли ОИ-2026! Это их дебютный сезон в паре
Фурнье Бодри и Сизерон сломали «очередь»: выиграли ОИ-2026! Это их дебютный сезон в паре
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android