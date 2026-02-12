Фото: слёзы Бодри и эмоции Сизерона после победы на Олимпийских играх — 2026

Французские фигуристы Лоранс Фурнье Бодри и Гийом Сизерон эмоционально отреагировали на свою победу в танцах на льду на Олимпийских играх – 2026 в Италии. Бодри во время объявления не смогла сдержать слёз.

Фото: Фото: Matthew Stockman/Getty Images

За два проката спортсмены получили от судей 225,82 балла.

Серебряными призёрами стали представители США Мэдисон Чок и Эван Бэйтс, показавшие результат 224,39. Тройку призёров замкнули канадские спортсмены Пайпер Гиллес и Поль Пуарье, набравшие 217,74.

В фигурном катании разыгрывается пять комплектов наград: в командных соревнованиях, мужском и женском одиночном катании, в парном катании и в танцах на льду.