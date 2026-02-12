Скидки
Лыжные гонки. Женщины. 10км. Свободный стиль
Олимпиада-2026 в Милане: медальный зачёт на 11 февраля 2026 года, таблица

Олимпиада-2026 в Милане: медальный зачёт на 11 февраля 2026 года, таблица
Сегодня, 11 февраля, завершился пятый официальный соревновательный день XXV зимних Олимпийских игр — 2026, которые проходят в Италии. В его рамках было разыграно восемь комплектов наград в семи разных видах спорта.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с медальным зачётом на 11 февраля 2026 года:

Возглавляет медальный зачёт сборная Норвегии, на счету которой 13 наград (семь золотые, две серебряные и четыре бронзовые) На втором месте находится США, которые завоевали 11 медалей (четыре золотые, пять серебряные и две бронзовые). Замыкает тройку Италия с 13-ю медалями (четыре золотые, две серебряные и семь бронзовые).

Российские спортсмены принимают участие в Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо в нейтральном статусе.

Медальный зачёт Олимпиады-2026
Календарь Олимпиады-2026
