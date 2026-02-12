Гийом Сизерон установил уникальное достижение в истории танцев на льду на Олимпиадах

Двукратный олимпийский чемпион французский фигурист Гийом Сизерон стал первым в истории спортсменом, завоевавшим олимпийское золото в танцах на льду с разными партнершами.

11 февраля Сизерон стал победителем Олимпиады-2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо в паре с Лоранс Фурнье Бодри, вместе с которой выступает первый сезон. Ранее на Олимпийских играх — 2022 в Пекине Сизерон стал чемпионом в паре с Габриэлой Пападакис, с которой тренировался и выступал с 2008 года.

До этого на Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане Сизерон и Пападакис стали обладателями серебряных медалей.

Танцы на льду включены в программу зимних Олимпийских игр с 1976 года.