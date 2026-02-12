Скидки
Лыжные гонки. Женщины. 10км. Свободный стиль
15:00 Мск
Видео чемпионского проката Бодри и Сизерона на Олимпиаде-2026

Видео чемпионского проката Бодри и Сизерона на Олимпиаде-2026
Комментарии

Французский дуэт Лоранс Фурнье Бодри и Гийом Сизерон завоевал золото Олимпийских игр — 2026 в танцах на льду. По сумме двух программ фигуристы набрали 225,82 балла.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Танцы на льду. Произвольный танец
11 февраля 2026, среда. 21:30 МСК
Окончено
1
Франция
2
США
3
Канада
Права на трансляции Олимпиады-2026 в России эксклюзивно в Okko.
Источник видео

Серебро досталось американцам Мэдисон Чок и Эвану Бэйтсу, чей итоговый результат составил 224,39. Бронзовые медали выиграли канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье (217,74 балла)

Всего в олимпийском турнире по фигурному катанию разыгрываются пять комплектов наград: в командных соревнованиях, мужском и женском одиночном катании, парном катании и танцах на льду. Российские спортсмены выступают на Играх-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо в нейтральном статусе.

Фурнье Бодри и Сизерон сломали «очередь»: выиграли ОИ-2026! Это их дебютный сезон в паре
