Видео чемпионского проката Бодри и Сизерона на Олимпиаде-2026

Французский дуэт Лоранс Фурнье Бодри и Гийом Сизерон завоевал золото Олимпийских игр — 2026 в танцах на льду. По сумме двух программ фигуристы набрали 225,82 балла.

Права на трансляции Олимпиады-2026 в России эксклюзивно в Okko. Источник видео

Серебро досталось американцам Мэдисон Чок и Эвану Бэйтсу, чей итоговый результат составил 224,39. Бронзовые медали выиграли канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье (217,74 балла)

Всего в олимпийском турнире по фигурному катанию разыгрываются пять комплектов наград: в командных соревнованиях, мужском и женском одиночном катании, парном катании и танцах на льду. Российские спортсмены выступают на Играх-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо в нейтральном статусе.