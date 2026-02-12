Видео произвольного танца Мэдисон Чок и Эвана Бэйтса на Олимпиаде-2026

Американский дуэт Мэдисон Чок / Эван Бэйтс стал обладателем серебряных наград Олимпийских игр — 2026 в танцах на льду. По сумме двух программ фигуристы набрали 224,39 балла. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию видео олимпийского проката Чок и Бэйтса в произвольном танце.

Права на трансляции Олимпиады-2026 в России эксклюзивно в Okko. Источник видео

Золото досталось французам Лоранс Фурнье Бодри и Гийому Сизерону, которые опередили Чок и Бэйтса с результатом 225,82 балла. Бронзовые медали выиграли канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье (217,74 балла)

В олимпийском турнире по фигурному катанию разыгрываются пять комплектов наград: в командных соревнованиях, мужском и женском одиночном катании, парном катании и танцах на льду. Российские спортсмены выступают на Играх-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо в нейтральном статусе и только в одиночном катании — по одному представителю у мужчин и женщин.