Сорин – о протесте на ОИ-2026: для меня и Коростелёва история со скиатлоном завершена

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин высказался о протесте после мужского скиатлона на Олимпиаде-2026. По ходу гонки французский лыжник Матис Делож срезал небольшой участок дистанции и получил жёлтую карточку. Делож занял второе место в гонке, а российский лыжник Савелий Коростелёв стал четвёртым.

«Для меня и Савелия история со скиатлоном завершена. Я был инициатором протеста, который подали непосредственно после гонки. Хотелось, чтобы члены жюри более внимательно разобрали этот эпизод, потому что по ходу гонки они моментально приняли решение наказать француза желтой карточкой. По итогам протеста они сделали заключение, дали его нам. Я его принял, понял. Другие специалисты тоже», — приводит слова Сорина ТАСС.

Российская сторона подала протест на действия Деложа, однако судьи его отклонили.