Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Лыжные гонки. Женщины. 10км. Свободный стиль
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Сорин – о протесте на ОИ-2026: для меня и Коростелёва история со скиатлоном завершена

Сорин – о протесте на ОИ-2026: для меня и Коростелёва история со скиатлоном завершена
Комментарии

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин высказался о протесте после мужского скиатлона на Олимпиаде-2026. По ходу гонки французский лыжник Матис Делож срезал небольшой участок дистанции и получил жёлтую карточку. Делож занял второе место в гонке, а российский лыжник Савелий Коростелёв стал четвёртым.

«Для меня и Савелия история со скиатлоном завершена. Я был инициатором протеста, который подали непосредственно после гонки. Хотелось, чтобы члены жюри более внимательно разобрали этот эпизод, потому что по ходу гонки они моментально приняли решение наказать француза желтой карточкой. По итогам протеста они сделали заключение, дали его нам. Я его принял, понял. Другие специалисты тоже», — приводит слова Сорина ТАСС.

Российская сторона подала протест на действия Деложа, однако судьи его отклонили.

Материалы по теме
Коростелёва оставили без медали Олимпиады. Что случилось после скиатлона?
Коростелёва оставили без медали Олимпиады. Что случилось после скиатлона?
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android