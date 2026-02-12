Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Кёрлинг. США — Швейцария
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

«Из Лувра сюда привезли». Казанский оценил чемпионский прокат Бодри и Сизерона на ОИ-2026

«Из Лувра сюда привезли». Казанский оценил чемпионский прокат Бодри и Сизерона на ОИ-2026
Комментарии

Телекомментатор Денис Казанский высказался о прокате в произвольном танце французских фигуристов Лоранс Фурнье Бодри и Гийома Сизерона, которые 11 февраля стали чемпионами зимней Олимпиады-2026 в Италии в танцах на льду.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Танцы на льду. Произвольный танец
11 февраля 2026, среда. 21:30 МСК
Окончено
1
Франция
2
США
3
Канада

«Французскую танцевальную пару Фурнье — Сизерон из Лувра сюда привезли. Гениальная программа и шикарный прокат.

Просто шедевр, а не танец. За год слепить такой идеал… Невероятно.

Разумеется, не понимаю никаких деталей. Только эстетическое восприятие. Восхищение!» — написал Казанский в своём телеграм-канале.

Гийом Сизерон и Лоранс Фурнье Бодри выступают в одном дуэте первый сезон. В 2022 году Сизерон уже становился олимпийским чемпионом в танцах на льду в паре с Габриэлой Пападакис.

Календарь соревнований на Олимпиаде 2026
Материалы по теме
Гийом Сизерон установил уникальное достижение в истории танцев на льду на Олимпиадах
Видео
Видео чемпионского проката Бодри и Сизерона на Олимпиаде-2026

Видео: Самые красивые наряды фигуристов

Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android