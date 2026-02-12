«Из Лувра сюда привезли». Казанский оценил чемпионский прокат Бодри и Сизерона на ОИ-2026

Телекомментатор Денис Казанский высказался о прокате в произвольном танце французских фигуристов Лоранс Фурнье Бодри и Гийома Сизерона, которые 11 февраля стали чемпионами зимней Олимпиады-2026 в Италии в танцах на льду.

«Французскую танцевальную пару Фурнье — Сизерон из Лувра сюда привезли. Гениальная программа и шикарный прокат.

Просто шедевр, а не танец. За год слепить такой идеал… Невероятно.

Разумеется, не понимаю никаких деталей. Только эстетическое восприятие. Восхищение!» — написал Казанский в своём телеграм-канале.

Гийом Сизерон и Лоранс Фурнье Бодри выступают в одном дуэте первый сезон. В 2022 году Сизерон уже становился олимпийским чемпионом в танцах на льду в паре с Габриэлой Пападакис.

