Расписание соревнований с участием россиян на Олимпиаде 2026 на 12 февраля 2026 года

Сегодня, 12 февраля, в Италии пройдёт очередной соревновательный день в рамках XXV зимних Олимпийских игр — 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием стартов, в которых примут участие российские спортсмены. В этот день выступят в нейтральном статусе два представителя России.

Олимпиада-2026 в Италии. Расписание на 12 февраля (время — мск):

Горнолыжный спорт

13:30. Женщины. Супергигант. (Юлия Плешкова)

Лыжные гонки

15:00. Женщины. 10 км. Свободный стиль. (Дарья Непряева)

Максимальным успехом на Играх-2026 для допущенных МОК к выступлению российских спортсменов на текущий момент является четвёртое место Савелия Коростелёва в мужском лыжном скиатлоне, который состоялся 8 февраля.

Видео: Отношения России и МОК