Сноуборд. Женщины. Хафпайп. Финал
21:30 Мск
Олимпиада 2026

Олимпиада 2026, Горнолыжный спорт, женщины — смотреть онлайн, где покажут прямую трансляцию, супергигант

Олимпиада 2026, Горнолыжный спорт, супергигант, женщины — где смотреть онлайн-трансляцию
Комментарии

12 февраля на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо пройдут состязания по горнолыжному спорту — на этот день назначен женский супергигант. В соревнованиях примет участие российская горнолыжница Юлия Плешкова. Старт супергиганта запланирован на 13:30 мск. В прямом эфире состязание покажет Оkko.

Олимпиада 2026. Горнолыжный спорт
Женщины. Супергигант
12 февраля 2026, четверг. 13:30 МСК
Не началось
Права на трансляцию соревнований по горнолыжному спорту на зимних Олимпийских играх — 2026 в России принадлежат Okko.

8 февраля состоялись соревнования по скоростному спуску, в которых Юлия Плешкова заняла 22-е место.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают в нейтральном статусе 13 российских спортсменов в семи видах спорта.

Календарь соревнований на Олимпиаде 2026
Юлия Плешкова, горнолыжный спорт — Наши в Италии на Олимпиаде-2026
Юлия Плешкова, горнолыжный спорт — Наши в Италии на Олимпиаде-2026
Американка Джонсон завоевала золотую медаль ОИ-2026 в скоростном спуске, Плешкова — 22-я

Олимпиада-2026: главное:

