Олимпиада 2026, Горнолыжный спорт, супергигант, женщины — где смотреть онлайн-трансляцию

12 февраля на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо пройдут состязания по горнолыжному спорту — на этот день назначен женский супергигант. В соревнованиях примет участие российская горнолыжница Юлия Плешкова. Старт супергиганта запланирован на 13:30 мск. В прямом эфире состязание покажет Оkko.

Права на трансляцию соревнований по горнолыжному спорту на зимних Олимпийских играх — 2026 в России принадлежат Okko.

8 февраля состоялись соревнования по скоростному спуску, в которых Юлия Плешкова заняла 22-е место.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают в нейтральном статусе 13 российских спортсменов в семи видах спорта.

Олимпиада-2026: главное: