Кёрлинг. США — Швейцария
16:05 Мск
Главная Олимпиада 2026 Новости

Олимпиада 2026, Лыжные гонки, женщины — смотреть онлайн, где покажут прямую трансляцию, 10 км, свободный стиль

ОИ-2026, Лыжные гонки, женщины, где покажут трансляцию онлайн, 10 км, свободный стиль
Комментарии

Сегодня, 12 февраля, в Вальтеллине (Италия) лыжницы поборются за награды в гонке свободным стилем на 10 км в рамках Олимпийских игр – 2026. Старт соревнований начнётся в 15:00 мск. В гонке примет участие российская лыжница Дарья Непряева.

Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Женщины. 10 км. Свободный стиль.
12 февраля 2026, четверг. 15:00 МСК
Не началось

В прямом эфире гонку на Олимпиаде-2026 покажет платформа Okko.

Ранее Непряева не смогла преодолеть квалификацию спринта классическим стилем на Олимпийских играх — 2026 в Италии. В скиатлоне россиянка заняла 17-е место.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр разыгрывается 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.

