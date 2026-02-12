Супергигант с Плешковой на Олимпиаде 2026 12 февраля: во сколько начало, где смотреть (копия)

Скидки
Кёрлинг. США — Швейцария
Смотреть трансляцию
16:05 Мск
Олимпиада 2026

Супергигант с участием Юлии Плешковой на Олимпиаде 2026 12 февраля: во сколько начало, где смотреть прямую трансляцию

Комментарии

Сегодня, 12 февраля, в рамках соревновательной программы в горнолыжном спорте на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо пройдут состязания в супергиганте среди женщин. В соревнованиях примет участие российская горнолыжница Юлия Плешкова. Старт супергиганта запланирован на 13:30 мск. В прямом эфире состязание покажет Оkko.

Олимпиада 2026. Горнолыжный спорт
Женщины. Супергигант
12 февраля 2026, четверг. 13:30 МСК
Не началось
Права на трансляцию соревнований по санному спорту на зимних Олимпийских играх — 2026 в России принадлежат Okko.

8 февраля Юлия Плешкова приняла участие в соревнованиях по скоростному спуску и заняла в них 22-е место.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают в нейтральном статусе 13 российских спортсменов в семи видах спорта.

Календарь соревнований на Олимпиаде 2026
Олимпиада-2026: главное:

Новости. Олимпиада 2026
