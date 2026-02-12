Потанин: олимпийское движение подгнивает изнутри, оно нуждается в перестройке

Президент «Норникеля», глава попечительского совета Ночной хоккейной лиги Владимир Потанин считает, что олимпийское движение и принципы функционирования Международного олимпийского комитета (МОК) нуждаются в серьёзной перестройке. Этой зимой в Италии проходят Олимпийские игры, на которых в нейтральном статусе выступают 13 российских спортсменов.

«Нужна серьёзная перестройка всего олимпийского движения и принципов функционирования самого МОК. В моём понимании, они сейчас не на вершине олимпийского движения, а в долине. Олимпийское движение не отвечает принципам — спортивным, благородным, ради которых оно было задумано. Оно превратилось мало того что в политический инструмент, тут уже все привыкли, так оно ещё и как-то подгнивает изнутри. И без существенного изменения, без изменения роли других стран, которые в этом движении участвуют, оно просто обречено на вымирание», — приводит слова Потанина ТАСС.