Гонка с/с на 10 км с Непряевой на ОИ-2026 12 февраля: во сколько начало, где смотреть

Сегодня, 12 февраля, в рамках соревновательной программы в лыжных гонках на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо пройдёт гонка на 10 км с раздельным стартом среди женщин свободным стилем. В соревнованиях примет участие российская лыжница Дарья Непряева. Старт гонки запланирован на 15:00 мск. В прямом эфире состязание покажет Оkko.

Права на трансляцию соревнований по лыжным гонкам на зимних Олимпийских играх — 2026 в России принадлежат Okko.

Ранее Дарья Непряева приняла участие в двух видах олимпийских соревнований по лыжным гонкам: заняла 17-е место в скиатлоне и не прошла квалификацию в спринте.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают в нейтральном статусе 13 российских спортсменов в семи видах спорта.

Олимпиада-2026: главное: