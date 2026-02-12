Скидки
Разделка свободным стилем с Дарьей Непряевой на Олимпиаде 2026 12 февраля: во сколько начало, где смотреть прямую трансляцию

Гонка с/с на 10 км с Непряевой на ОИ-2026 12 февраля: во сколько начало, где смотреть
Комментарии

Сегодня, 12 февраля, в рамках соревновательной программы в лыжных гонках на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо пройдёт гонка на 10 км с раздельным стартом среди женщин свободным стилем. В соревнованиях примет участие российская лыжница Дарья Непряева. Старт гонки запланирован на 15:00 мск. В прямом эфире состязание покажет Оkko.

Олимпиада 2026. Лыжные гонки
Женщины. 10 км. Свободный стиль.
12 февраля 2026, четверг. 15:00 МСК
Не началось
Права на трансляцию соревнований по лыжным гонкам на зимних Олимпийских играх — 2026 в России принадлежат Okko.

Ранее Дарья Непряева приняла участие в двух видах олимпийских соревнований по лыжным гонкам: заняла 17-е место в скиатлоне и не прошла квалификацию в спринте.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают в нейтральном статусе 13 российских спортсменов в семи видах спорта.

