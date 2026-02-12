Скидки
Олимпиада 2026

Китайскую сноубордистку Лю Цзяюй госпитализировали после падения на Олимпиаде


Комментарии

Китайская сноубордистка Лю Цзяюй получила травму в результате падения в квалификации в хафпайпе на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо, сообщает онлайн-издание Xinhua.

Спортсменка врезалась головой в рампу после падения. Цзяюй была помещена на спасательные сани и доставлена в медицинский центр. Первоначальные обследования показали низкую вероятность травмы шейного отдела позвоночника.

Для 33-летней китайской спортсменки это пятые Олимпийские игры. В Пхёнчхане в 2018 году она выиграла серебряную медаль в хафпайпе. Лучший результат в квалификации показала американка Хлоя Ким, двукратная олимпийская чемпионка и трёхкратная чемпионка мира в хафпайпе.

Комментарии
