Пётр Гуменник выступит на Олимпиаде в пятницу, 13 февраля, под 13-м номером

Российский фигурист Пётр Гуменник выступит на Олимпиаде-2026 в пятницу, 13 февраля, под 13-м номером. Согласно стартовому протоколу, он также выйдет на лёд в 21:13 по местному времени (23:13 мск) в третьей разминке.

Ранее Гуменник занял 12-е место по итогам короткой программы личных соревнований мужчин на Олимпийских играх – 2026 в Италии. Россиянин открывал соревнования. Судьи оценили выступление Гуменника в 86,72 балла (техника — 48,43 балла, компоненты — 38,29). Лучшим по итогам короткой программы стал Илья Малинин из США (108,16).

Зимние Олимпийские игры продлятся до 22 февраля. Церемония открытия состоялась 6 февраля.