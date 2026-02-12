Олимпиада 2026, Шорт-трек, мужчины, 1000 м: смотреть онлайн, где покажут прямую трансляцию

12 февраля на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо пройдут финальные состязания по шорт-треку среди мужчин на дистанции 1000 м. Старт соревнований запланирован на 22:29 мск. В прямом эфире гонки покажет Оkko.

Права на трансляцию соревнований по шорт-треку на зимних Олимпийских играх — 2026 в России принадлежат Okko.

Единственный представитель России в мужском шорт-треке Иван Посашков не смог пробиться в четвертьфинал через квалификационные заезды.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают в нейтральном статусе 13 российских спортсменов в семи видах спорта.

