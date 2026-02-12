Скидки
Сноуборд. Женщины. Хафпайп. Финал
21:30 Мск
Олимпиада 2026, Шорт-трек, женщины — смотреть онлайн, где покажут прямую трансляцию, 500 м, Зимние Олимпийские игры 2026

Олимпиада 2026, Шорт-трек, женщины — смотреть онлайн, где покажут прямую трансляцию, 500 м
Комментарии

12 февраля на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо пройдут финальные состязания по шорт-треку среди женщин на дистанции 500 м. Старт соревнований запланирован на 22:15 мск. В прямом эфире гонки покажет Оkko.

Олимпиада 2026. Шорт-трек
Женщины. 500 м. 1/4 финала
12 февраля 2026, четверг. 22:15 МСК
Не началось
Олимпиада 2026. Шорт-трек
Женщины. 500 м. 1/2 финала
12 февраля 2026, четверг. 22:58 МСК
Не началось
Олимпиада 2026. Шорт-трек
Женщины. 500 м. Финал
12 февраля 2026, четверг. 23:26 МСК
Не началось
Права на трансляцию соревнований по шорт-треку на зимних Олимпийских играх — 2026 в России принадлежат Okko.

Единственная представительница России в женском шорт-треке Алёна Крылова не смогла пробиться в четвертьфинал через квалификационные заезды.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают в нейтральном статусе 13 российских спортсменов в семи видах спорта.

Календарь соревнований на Олимпиаде 2026
Российская шорт-трекистка Алёна Крылова не прошла в 1/4 гонки на 500 м на Олимпиаде-2026

Олимпиада-2026: главное:

