Олимпиада 2026, Шорт-трек, женщины — смотреть онлайн, где покажут прямую трансляцию, 500 м

12 февраля на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо пройдут финальные состязания по шорт-треку среди женщин на дистанции 500 м. Старт соревнований запланирован на 22:15 мск. В прямом эфире гонки покажет Оkko.

Права на трансляцию соревнований по шорт-треку на зимних Олимпийских играх — 2026 в России принадлежат Okko.

Единственная представительница России в женском шорт-треке Алёна Крылова не смогла пробиться в четвертьфинал через квалификационные заезды.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают в нейтральном статусе 13 российских спортсменов в семи видах спорта.

