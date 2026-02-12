Скидки
Сноуборд. Женщины. Хафпайп. Финал
Олимпиада 2026

Лыжные гонки, Олимпиада 2026 в Милане — расписание дня на 12 февраля 2026 года

Комментарии

Сегодня, 12 февраля, на Олимпийских играх — 2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо (Италия) продолжатся соревнования в лыжных гонках среди женщин, в которых выступит российская спортсменка Дарья Непряева. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревновательного дня.

Олимпийские игры — 2026, лыжные гонки. Расписание на 12 февраля (время начала московское):

  • 15:00 — Женщины. 10 км. Свободный стиль.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступят 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта в нейтральном статусе.

Ранее Дарья Непряева приняла участие в двух видах олимпийских соревнований по лыжным гонкам: заняла 17-е место в скиатлоне и не прошла квалификацию в спринте.

Календарь соревнований на Олимпиаде 2026
