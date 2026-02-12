Скидки
Сноуборд. Женщины. Хафпайп. Финал
21:30 Мск
Главная Олимпиада 2026 Новости

Олимпийские игры — 2026 в Милане: расписание соревнований на 12 февраля, Зимние Олимпийские игры 2026

Олимпийские игры — 2026 в Милане: расписание соревнований на 12 февраля
Комментарии

Сегодня, 12 февраля, в Италии пройдёт очередной соревновательный день в рамках XXV зимних Олимпийских игр — 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.

Олимпиада-2026. Расписание на 12 февраля (время московское):

Горнолыжный спорт

13:30. Женщины. Супергигант.

Кёрлинг

Женщины, 1-й тур

11:05. Южная Корея — США.
11:05. Япония — Швеция.
11:05. Италия — Швейцария.
11:05. Канада — Дания.

Мужчины, 2-й тур

16:05. Норвегия — Германия.
16:05. США — Швейцария.
16:05. Великобритания — Швеция.

Женщины, 2-й тур

21:05. Китай — Великобритания.
21:05. Италия — Южная Корея.
21:05. Дания — Япония.
21:05. Швеция — США.

Конькобежный спорт

18:30. Женщины. 5000 м.

Лыжные гонки

15:00. Женщины. 10 км. Свободный стиль.

Санный спорт

20:30. Эстафета.

Скелетон

11:30. Мужчины. 1-я попытка.
13:08. Мужчины. 2-я попытка.

Сноуборд

12:00. Мужчины. Сноуборд-кросс. Квалификация.
15:45. Мужчины. Сноуборд-кросс. 1/8 финала.
16:18. Мужчины. Сноуборд-кросс. 1/4 финала.
16:39. Мужчины. Сноуборд-кросс. 1/2 финала.
16:56. Мужчины. Сноуборд-кросс. Малый финал.
17:01. Мужчины. Сноуборд-кросс. Большой финал.
21:30. Женщины. Хафпайп. Финал.

Фристайл

12:00. Мужчины. Могул. 2-я квалификация.
14:15. Мужчины. Могул. Финал 1.
14:55. Мужчины. Могул. Финал 2.

Хоккей

Мужчины

14:10. Группа A. Швейцария — Франция.
18:40. Группа A. Чехия — Канада.
23:10. Группа C. Германия — Дания.
23:10. Группа C. Латвия — США.

Женщины

16:30. Группа A. Финляндия — Канада.

Шорт-трек

22:15. Женщины. 500 м. 1/4 финала.
22:29. Мужчины. 1000 м. 1/4 финала.
22:58. Женщины. 500 м. 1/2 финала.
23:05. Мужчины. 1000 м. 1/2 финала.
23:26. Женщины. 500 м. Финал.
23:37. Мужчины. 1000 м. Финал.

Календарь соревнований Олимпиады 2026
Лоранс Фурнье Бодри и Гийом Сизерон выиграли Олимпийские игры — 2026 в танцах на льду
