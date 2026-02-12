Олимпийские игры — 2026 в Милане: расписание соревнований на 12 февраля

Сегодня, 12 февраля, в Италии пройдёт очередной соревновательный день в рамках XXV зимних Олимпийских игр — 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.
Олимпиада-2026. Расписание на 12 февраля (время московское):
Горнолыжный спорт
13:30. Женщины. Супергигант.
Кёрлинг
Женщины, 1-й тур
11:05. Южная Корея — США.
11:05. Япония — Швеция.
11:05. Италия — Швейцария.
11:05. Канада — Дания.
Мужчины, 2-й тур
16:05. Норвегия — Германия.
16:05. США — Швейцария.
16:05. Великобритания — Швеция.
Женщины, 2-й тур
21:05. Китай — Великобритания.
21:05. Италия — Южная Корея.
21:05. Дания — Япония.
21:05. Швеция — США.
Конькобежный спорт
18:30. Женщины. 5000 м.
Лыжные гонки
15:00. Женщины. 10 км. Свободный стиль.
Санный спорт
20:30. Эстафета.
Скелетон
11:30. Мужчины. 1-я попытка.
13:08. Мужчины. 2-я попытка.
Сноуборд
12:00. Мужчины. Сноуборд-кросс. Квалификация.
15:45. Мужчины. Сноуборд-кросс. 1/8 финала.
16:18. Мужчины. Сноуборд-кросс. 1/4 финала.
16:39. Мужчины. Сноуборд-кросс. 1/2 финала.
16:56. Мужчины. Сноуборд-кросс. Малый финал.
17:01. Мужчины. Сноуборд-кросс. Большой финал.
21:30. Женщины. Хафпайп. Финал.
Фристайл
12:00. Мужчины. Могул. 2-я квалификация.
14:15. Мужчины. Могул. Финал 1.
14:55. Мужчины. Могул. Финал 2.
Хоккей
Мужчины
14:10. Группа A. Швейцария — Франция.
18:40. Группа A. Чехия — Канада.
23:10. Группа C. Германия — Дания.
23:10. Группа C. Латвия — США.
Женщины
16:30. Группа A. Финляндия — Канада.
Шорт-трек
22:15. Женщины. 500 м. 1/4 финала.
22:29. Мужчины. 1000 м. 1/4 финала.
22:58. Женщины. 500 м. 1/2 финала.
23:05. Мужчины. 1000 м. 1/2 финала.
23:26. Женщины. 500 м. Финал.
23:37. Мужчины. 1000 м. Финал.