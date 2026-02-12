Скидки
Шорт-трек. День 2
22:15 Мск
Олимпиада 2026

Роднина: Гуменник может рассчитывать на хороший прокат. У вас Олимпиада только пьедестал?

Комментарии

Трёхкратная олимпийская чемпионка, 10-кратная чемпионка мира в парном катании, ныне депутат Госдумы РФ Ирина Роднина ответила, может ли российский фигурист Пётр Гуменник рассчитывать на попадание на пьедестал на Олимпиаде-2026.

После короткой программы Гуменник занимает 12-е место.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Мужчины. Короткая программа
10 февраля 2026, вторник. 20:30 МСК
Окончено
1
Илья Малинин
США
108.16
2
Юма Кагияма
Япония
103.07
3
Адам Сяо Хим Фа
Франция
102.55

«Пётр Гуменник может рассчитывать на хороший прокат. У вас все Олимпийские игры — это только пьедестал? Девиз Игр какой? «Главное — участие». Хотеть не вредно, но мы четыре года нигде не выступали. Откуда эти хотелки пьедестала идут? Я не знаю ни одного человека, который не нервничал бы, выступая даже не на Олимпийских играх, а на каких-то средних соревнованиях. Это нормальное состояние. Если его нет, это очень плохо», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

