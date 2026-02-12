Скидки
Сноуборд. Женщины. Хафпайп. Финал
21:30 Мск
Олимпиада 2026

Пройс высказалась о промахах в индивидуальной гонке ОИ-2026, лишивших её личной медали

Пройс высказалась о промахах в индивидуальной гонке ОИ-2026, лишивших её личной медали
Комментарии

Двукратная бронзовая медалистка Олимпиад немецкая биатлонистка Франциска Пройс прокомментировала свои результаты в индивидуальной гонке на 15 км, которая прошла на Олимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо 11 февраля. Пройс завершила гонку 10-й с двумя промахами и отставанием от победителя 2.19,9, дважды промахнувшись на последнем огневом рубеже.

Биатлон. Олимпийские игры-2026. Антхольц-Антерсельва, Италия
Женщины. 15 км Индивидуальная гонка
11 февраля 2026, среда. 16:15 МСК
Окончено
1
Жулия Симон
Франция
41:15.6
2
Лу Жанмонно
Франция
+53.1
3
Лора Христова
Болгария
+1:04.5

— Как вам гонка сегодня? Вы, конечно, сражались, боролись до самого конца — но что получилось, почему этого не хватило?
— У сожалению, всё смазалось на последней стрельбе. Да, конечно, такова гонка, таковы правила игры — четыре стрельбы, и иногда ошибки могут быть просто критичными. Это то, с чем приходится смириться.

— Вы нервничали?
— Конечно, нервничаешь, начинаешь задумываться, как же всё-таки закрыть все мишени точно. К сожалению, у меня не получилось. Так что сосредоточусь на том, что впереди, — сказала Пройс в интервью Okko.

Ранее на Олимпиаде-2026 в Италии Франциска Пройс завоевала бронзовую медаль в составе сборной Германии в смешанной эстафете. До этого у неё уже была бронзовая награда Игр-2022 в Пекине в эстафете.

