Видеообзор женской индивидуальной гонки по биатлону на Олимпийских играх — 2026

Вчера, 11 февраля, продолжились соревнования по биатлону на Олимпийских играх — 2026, которые проходят в Италии. В рамка соревновательного дня состоялась женская индивидуальная гонка на 15 км. Победу одержала 10-кратная чемпионка мира по биатлону француженка Жулия Симон, которая завершила дистанцию за 41.15,6 минуты, допустив по ходу гонки один промах на огневых рубежах. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором гонки.
Для 29-летней Симон эта золотая медаль стала второй, которую она завоевала на Играх-2026. Ранее Симон одержала победу в составе сборной Франции в смешанной эстафете.
Олимпийские игры — 2026 проходят с 6 по 22 февраля. В рамках Игр разыгрываются 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта. Российские биатлонисты не принимают участия в Олимпийских играх — 2026.
- 12 февраля 2026
